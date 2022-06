Après « En Thérapie », Arte poursuit ses séries qui investiguent questions de sociétés et moments du monde qui bouge, en programmant « La montagne aux secrets ».

Aux séances de psy, disséquant autant les affres personnelles que le frimas de la société, c’est un groupe de jeunes délinquants.es qui prend l’écran. Envoyés.es dans les Alpes, en séjour de réinsertion, manquant de repères, ayant subi accident de la vie (souvent d’autres) et maltraitances d’enfant, en colère contre tout, eux-mêmes et chaque jour qui point, les voici confrontés.es à un drame de la montagne qui les « oblige » à la solidarité.

On aime ces personnages, navigant entre optimisme en l’espèce humaine et suspense de toute bonne série télé.

L’intrigue évite les bons sentiments chamalow et guimauve. Ils pourraient être nos voisins, les enfants de nos cités et bien des éducateurs et éducatrices y verront un hommage, une reconnaissance que, depuis la mise en pièce de la loi de 1948 et la course à l’échalote sécuritaire, leur travail quotidien mérite au plus haut point.

Patrick Vassallo

La montagne aux secrets, série1, 8 x 50 mn, Arte, Allemagne 2021,