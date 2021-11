Le bloc «arc-en-ciel»

Posted on

Très heureuse initiative que cette réédition d’un ensemble de textes parus entre 1971 et 1992 et devenus introuvables. Elle permet de redécouvrir tout un pan des réflexions de Lefebvre plutôt méconnu. La question du temps a été omniprésente dans sa pensée dialectique de l’historicité dans ses filiations hégéliennes, nietzschéennes et marxiennes, et au cœur de […]