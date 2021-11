Ces chroniques de Jean Teulé sont parues dans les années 80 dans diverses publications. Histoires extraordinaires, mythes improbables ou illuminations grégaires, voici de ces versants ordinaires où se croisent Rimbaud et Dolly, les tropiques et les colonies France africaines, des amours fétichiques et des croyances de clochemerle.

L’auteur combine une présentation soignée et des dessins de grande qualité. Iconographie d’un quotidien parfois désenchanté, cet album arrache aussi des hauts-de-cœur devant « tant de bêtise ». Une petite horreur banale y croise le merveilleux de l’incompris. De l’irrationnel comme discussion.

On retiendra de ces planches une douce mélancolie, si ce n’est quelque tendresse devant ce florilège qui évite le mépris pour sourire à l’humain!

Un beau livre, une rareté, que les éditions Fakir et François Ruffin rééditent une trentaine d’années après une 1ere édition limitée. Une espèce de perle rare, plus râpeuse que les confiseries, plus sucrée qu’un cadeau raté.

Patrick Vassallo

Gens de France et d’ailleurs, Jean Teulé, éditions Fakir, 2021, 265 pages, 38€.