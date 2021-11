Bonne mère

Posted on

Elisabetta Bucolo, sociologue au CNAM et franco-sicilienne, montre ici une histoire de solidarité déployée par les associations et coopératives bien antérieure aux tueries de la fin du XX° siècle. Plutôt que les représentations « victimistes » d’une Sicile pauvre et maltraitée, ces résistances et leur ancrage profond dans le tissu social comme dans l’émancipation économique de dizaines […]